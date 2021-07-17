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Рабочая неделя в европейской части России начнется с похолодания и ливней
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Рабочая неделя в европейской части России начнется с похолодания и ливней
Общество
Рабочая неделя в европейской части России начнется с похолодания и ливней
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 17 июля. Регионы европейской части России в понедельник ждут похолодание и сильные дожди. Соответствующий прогноз представил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Понижение температуры воздуха сменит жаркую погоду, установившуюся в регионе. Однако климатические условия будут сопровождаться всем перечнем опасных гидрометеорологических явлений, пояснил синоптик в эфире YouTube-канала «Соловьев».

«Все это будет сопровождаться камнями с неба, то есть всем перечнем опасных гидрометеорологических явлений», — заявил он.

Позднее знойная погода перейдет на юг страны, коснувшись Крыма и Кубани. Потепление на этих территориях будет настолько сильным, что может побить многолетние рекорды.

В Петербурге продолжается жара, которая продержится в городе еще как минимум неделю. Ученый Валерий Малинин объяснил, с чем связана такая погода.

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погода синоптик дожди
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