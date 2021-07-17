Доцент Козлов: уровень рождаемости в России стабилизировался в 2020 году

Москва, 17 июля. Пандемия коронавируса не отразилась отрицательно на рождаемости в России. В 2020 году уровень стал стабильнее, рассказал доцент кафедры демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов.

Уровень рождаемости в России стабилизировался в прошлом году, но снизился показатель появления на свет первых детей. А вот рождение третьих и последующих детей продолжилось, отметил Козлов.

«Нельзя говорить о том, что первая волна в России уже дала какое-то заметное снижение рождаемости детей», — отметил ученый на конференции РАНХиГС «Региональное развитие до и после пандемии».

Стабильная ситуация с рождаемостью отмечена на Северном Кавказе в первом квартале 2021 года. С января по март на свет появились свыше 31 тыс. младенцев. Высокие показатели зафиксированы в Поволжском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

В Новосибирской области зафиксировали снижение рождаемости и увеличение смертности за 12 месяцев в прошлом году. На начало текущего года в регионе насчитывалось около 2 785,8 тыс. человек.