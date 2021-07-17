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Амур на удаленке: пандемия привела к рекордному росту посетителей сайтов знакомств

  /   Обновлено: 17 июля 2021 01:52
Технологии
Амур на удаленке: пандемия привела к рекордному росту посетителей сайтов знакомств
pixabay.com

Москва, 17 июля. За год число пользователей сайтов знакомств выросло на 25%, что является абсолютным рекордом за последние годы.

Как сообщают «Известия», данные специалистов мобильного приложения OneStepDating показали, что россияне после начала пандемии стали «зависать» на сайтах знакомств вдвое дольше. В среднем пользователь заходит на сайт от 5 до 15 раз в день.

На сегодняшний день через сайты и сервисы знакомств ищут себе избранников более 5 млн россиян. Год назад это были 3,8 млн мужчин и женщин. Рост составил 25%. Согласно статистике, из тех, кто обращается к помощи Интернета при поиске пары, половина — люди 25–35 лет, старше 36 лет — всего 10%. Мужчины в своих анкетах среди интересов чаще всего указывают спорт, автомобили и политику. Женщины — путешествия, кулинарию и спорт.

Партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова подтвердила изданию, что все крупные мировые сервисы онлайн-знакомств фиксируют рост посещаемости, что связывают с пандемией коронавируса. Она также добавила, что выручка компании Match Group, владеющей сервисом знакомств Tinder, выросла в первом квартале этого года с 544 млн долларов до 667 млн долларов.

Ранее в интервью ФАН известный психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, как правильно вести диалог с потенциальным партнером на сайте знакомств, спустя сколько времени можно соглашаться на свидание вживую и чего опасаться.

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