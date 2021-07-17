Новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Никарагуа

Манагуа, 17 июля. Власти Никарагуа получили очередную партию российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Республика намерена расширить программу вакцинации.

Программа включает в себя проведение дней добровольной вакцинации от COVID-19 и распространяется на граждан старше 55 лет. В настоящее время в Никарагуа разрабатывается план иммунизации жителей в возрасте от 50 лет.

Минздрав Никарагуа в рамках ускоренной процедуры одобрил использование «Спутника V» и «Спутника Лайт» на территории республики. Российская вакцина начала применяться в стране 2 марта.

Препарат от коронавируса «Спутник V» уже одобрен на территории 68 стран мира. Последней разрешение на использование вакцины выдала Нигерия.