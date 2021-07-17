Минкультуры России выявило нарушения при сносе планетария в Пензе

Пенза, 17 июля. Демонтажем единственного в мире деревянного планетария города Пензы, признанного объектом культурного наследия регионального значения (ОКН), занимались некомпетентные рабочие. Такой вывод в ходе специальной проверки удалось сделать специалистам Министерства культуры России.

Напомним, что снос памятника истории 1928 года постройки произошел 13 июля текущего года. Изначально сооружение планировали отреставрировать путем замены изношенных элементов конструкции новыми, сохранив при этом минимум 30% оригинального бруса и досок. В конечном счете здание планетария уничтожили до основания при помощи бульдозеров.

Федеральное агентство новостей /

В связи с широким общественным резонансом в столицу Сурского края прибыл заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Георгий Сытенко. Осмотр проектной документации и места бывшего расположения ОКН показал, что работы проводились с нарушениями закона.

«Выявлены факты, свидетельствующие о возможных нарушениях законодательства со стороны подрядчика и авторского надзора. Кроме того, проектная документация, на основании которой осуществляются работы, не содержит в себе решений по сохранению подлинных элементов здания, составляющих его предмет охраны. Установлено, что работы по демонтажу Пензенского планетария осуществляли лица, не аттестованные министерством культуры в качестве специалистов-реставраторов объектов деревянного зодчества», — уточнили в пресс-службе Министерства.

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