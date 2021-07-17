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Известный ульяновский хирург погиб в страшном ДТП под Саратовом
Происшествия
Известный ульяновский хирург погиб в страшном ДТП под Саратовом
64.мвд.рф  /  Управление Госавтоинспекции по Саратовской области

Саратов, 17 июля. Столкновение легкового автомобиля с двумя большегрузами в Саратовской области унесло жизнь одного из водителей. Жертвой ДТП стал заведующий инфекционным госпиталем Центральной медсанчасти Ульяновска Игорь Филимончев.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла примерно в 11:00 у села Алексеевка. Иномарка Mercedes-Benz, которой управлял погибший, вылетела на встречную полосу и столкнулась с фурой Volvo, после чего легковушку отбросило на проезжающий мимо «КамАЗ». От двух сильных столкновений машина скатилась в кювет и загорелась. 

53-летнего водителя с тяжелыми травмами удалось извлечь из горящего автомобиля, однако прибывшие на место происшествия медики не смогли ему помочь. 

Как стало известно ФАН, Игорь Филимончев находился в отпуске и направлялся на отдых в Сочи. Врач-хирург посвятил работе в сфере здравоохранении более 28 лет. За время пандемии он провел в «красной зоне» инфекционного госпиталя более 1800 часов, оказывая хирургическую помощь тяжелым пациентам. В марте 2021 года погибший был назначен начальником инфекционного госпиталя при Центральной клинической медико-санитарной части города Ульяновска.

Известный ульяновский хирург погиб в страшном ДТП под Саратовом
http://www.vitamed73.ru/  / ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»

Ранее ФАН сообщал о гибели супружеской пары под колесами легковушки на окраине Курска. Мужчина и женщина перебегали дорогу в неположенном месте. За рулем автомобиля находился 21-летний юноша.

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