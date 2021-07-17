Молодой водитель насмерть сбил супружескую пару под Курском

Курск, 17 июля. Попытка перебежать дорогу в неположенном месте закончилась для двух жителей Курска трагедией. На полной скорости супружеская пара была сбита молодым водителем легковой иномарки. Оба пешехода скончались до приезда скорой.

ДТП произошло поздним вечером минувшей пятницы в 10 километрах от Курска. В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону ФАН сообщили, что о несчастном случае на трассе «Курск — Щигры» стало известно в 21:20. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Lancer, которым управлял 21-летний юноша, совершил наезд на 50-летнего мужчину и 48-летнюю женщину.

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От сильного удара пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель же отделался лишь сильным испугом. Установлено, что в момент совершения ДТП он был трезв.

Ранее ФАН сообщал, что на западе Москвы автоледи сбила трех детей, пересекающих дорогу по пешеходному переходу. Все трое с тяжелыми травмами были госпитализированы. Один из пострадавших позже скончался в больнице.