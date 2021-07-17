Президент Татарстана потребовал ликвидировать перебои с поставками вакцин

Казань, 17 июля. Необоснованные задержки в снабжении Республики Татарстан вакцинами от коронавируса будут устранены в ближайшее время. С требованием ликвидировать перебои поставок в ходе субботнего совещания выступил глава региона Рустам Минниханов.

«За последние сутки вакцинировались 13,4 тысяч татарстанцев. В отдельные дни доходило и до 18 тысяч. Необходимо следить за объемами вакцин. Недельный запас у нас имеется. Но в любом случае перебоев с поставками возникать не должно», — заявил президент.

О проблеме нехватки прививок в Республике 16 июля на пресс-конференции заявил заместитель министра здравоохранения региона Владимир Жаворонков. По словам начальника управления здравоохранения Казани, власти Татарстана прикладывают все усилия для сокращения времени доставки вакцин до горожан.

«Мы действительно на данный момент отмечаем перебои с поступлением вакцины. Сегодня или завтра очередная партия вакцины должна появиться на складах. Время развоза минимизировано, как только она появляется, устремляется в пункты вакцинации по Республике Татарстан, чтобы не задерживать этот процесс», — уточнил Жаворонков.

В настоящее время на территории Республики развернуты более 150 пунктов вакцинации. На сегодняшний день прививку получили около 722 тысяч татарстанцев. Очередной транш вакцины, содержащий 50 тысяч индивидуальных доз, будет доставлен в медучреждения региона в течение суток.

Ранее ФАН сообщал, что депутаты Ульяновской городской думы предоставят свои общественные приемные под организацию прививочных кабинетов. С таким заявлением выступил член союза педиатров России депутат Дмитрий Малых.