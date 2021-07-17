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Отсутствие конкретики в переговорах Меркель и Байдена огорчили Украину

  /   Обновлено: 17 июля 2021 01:04
Политика
Отсутствие конкретики в переговорах Меркель и Байдена огорчили Украину
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 17 июля. Американский лидер Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры. Офис президента Украины пожаловался на отсутствие конкретики со стороны ФРГ и США.

Оценил общение двух лидеров пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Он осудил обсуждение сторонами вопроса, связанного с поддержкой суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию.

При этом Никифоров поблагодарил ФРГ и США за то, что они все еще поддерживают «территориальную целостность» Украины и пытаются проявлять понимание в вопросе продолжения транзита газа. Однако, по словам Никифорова, Киев не услышал ничего интересного, ему не хватило перечисления инструментов, с помощью которых эти цели будут достигнуты.

«Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — посетовал пресс-секретарь.

Представитель офиса президента понадеялся, что обе страны останутся верными своим принципам и обязательствам. По мнению Никифорова, нельзя допустить, чтобы их променяли на краткосрочные коммерческие интересы.

В ходе переговоров Меркель заявила, что введение в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» не означает отмену транзита газа через Украину. В этом, по словам канцлера, различаются мнения ФРГ и США.

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украина зеленский никифоров
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