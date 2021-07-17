Игорь Николаев поздравил Агутина с днем рождения уникальными снимками

Москва, 17 июля. В честь дня рождения своего коллеги Игорь Николаев показал поклонникам архивные фото музыканта Леонида Агутина и его супруги певицы Анжелики Варум.

В минувшую пятницу Агутин отметил 53-летие. Свои поздравлению другу оставил в Instagram Николаев.

«Желаю тебе простых человеческих радостей, крепкого здоровья, желания писать стихи и музыку, и почаще играть в теннис (со мной). Пусть этот день пройдет великолепно!» — написал он под серией архивных фотографий.

На первом фото Николаев с рюмкой склонился над парой Агутина и Варум, лучезарно улыбающихся в камеру. На других кадрах музыканты вместе выступают на сцене, смеются на вечеринке и играют в теннис.

«Спасибо, Игоречек дорогой», — написал в ответ Агутин.

Подписчики Николаева присоединились к поздравлениям, оставив сотни комментариев с пожеланиями и комплиментами музыкантам.

«Гений!!! Поздравляю!!! До 120 лет, и это не предел», — пишет артист Владимир Винокур.

«Игорь! Какие вы все красивые позитивные и счастливые! Так и хочется вами любоваться! Леонида я поздравила, но присоединяюсь и к вашим поздравлениям! Всем здоровья счастья и новых творческих идей и проектов!» — пишет одна из поклонниц.

«Клевые вы, парни, уважаю вас обоих за простоту и профессионализм», — добавила другая.

Несколькими днями ранее Агутин признался, что с критикой относится к современной музыке. Артист, как и многие его коллеги, смотрит на творчество современных музыкантов с «ужасом и содроганием». При этом он иронично отмечает, что такого мнения придерживается каждое предыдущее поколение. Однако, несмотря на весь скепсис, он считает, что одна композиция рэпера Басты останется в памяти «навсегда». Речь шла о песни «Сансара».