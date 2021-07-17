Югский язык признан самым редким на территории России

Москва, 17 июля. Югским языком в России владеет лишь один человек. Он признан наиболее редким на территории страны, уточнили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Югский язык включен в енисейскую семью языков. Он стоит на грани исчезновения со времен СССР. В советские времена его использовали лишь редкие жители окрестностей Енисейска и верховья Кети, передает ТАСС.

Следующим в списке стоит юитский язык, на котором разговаривают четыре человека в России. Сиреникским языком владеют в стране лишь пять человек. Восемь россиян говорят на орочском языке, а керекский используется десятью людьми в России. Далее в рейтинге расположились алюторский, энецкий, чулымско-тюркский, алеутский и язык уйльта.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался признавать русский язык собственностью России. Он напомнил, что некоторые нормы украинского закона позволяют говорить в стране на русском языке.