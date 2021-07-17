ВОЗ проверит лаборатории в районе первых вспышек COVID-19

Женева, 17 июля. Всемирная организация здоровья инициировала проверки в лабораториях и исследовательских учреждениях в регионах, где были зафиксированы первые случаи инфицирования COVID-19.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что установление происхождения коронавирусной инфекции необходимо для предотвращения будущих глобальных эпидемий. Об этом глава организации заявил в ходе спецбрифинга в Женеве.

Гебреисус подчеркнул, что специалистами организации была разработана программа по исследованию причин возникновения болезни. Директор также добавил, что рассчитывает в этом вопросе на поддержку со стороны Китая.

Ранее Гебреисус высказал свое мнение о том, откуда мог произойти SARS-CoV-2. Генеральный директор ВОЗ не исключил вероятность лабораторного зарождения инфекции.