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ВОЗ проверит лаборатории в районе первых вспышек COVID-19
Общество
ВОЗ проверит лаборатории в районе первых вспышек COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Женева, 17 июля. Всемирная организация здоровья инициировала проверки в лабораториях и исследовательских учреждениях в регионах, где были зафиксированы первые случаи инфицирования COVID-19.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что установление происхождения коронавирусной инфекции необходимо для предотвращения будущих глобальных эпидемий. Об этом глава организации заявил в ходе спецбрифинга в Женеве.

Гебреисус подчеркнул, что специалистами организации была разработана программа по исследованию причин возникновения болезни. Директор также добавил, что рассчитывает в этом вопросе на поддержку со стороны Китая.

Ранее Гебреисус высказал свое мнение о том, откуда мог произойти SARS-CoV-2. Генеральный директор ВОЗ не исключил вероятность лабораторного зарождения инфекции.

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