Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 00:51
00:50
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил Агутина с днем рождения уникальными снимками
00:47
Происшествия
Пострадавший в ДТП на зебре пятилетний мальчик умер в больнице в Москве
00:46
«Летучий голландец» на водах Финского залива удивил жителей Петербурга
00:41
Спорт
Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Альбино-Гандино» со счетом 13:0
00:37
Общество
ВОЗ проверит лаборатории в районе первых вспышек COVID-19
00:34
Общество
Югский язык признан самым редким на территории России
00:15
Общество
Алиса Мон рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у Корчевникова
00:11
Армия
Геймер рассекретил характеристики британского танка на игровом форуме
00:10
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в автосервисе в Энгельсе
00:02
Общество
Родители рассказали пугающие истории «отдыха» детей в лагере под Феодосией
Все новости

Геймер рассекретил характеристики британского танка на игровом форуме

  /   Обновлено: 17 июля 2021 00:15
Армия
Геймер рассекретил характеристики британского танка на игровом форуме
wikipedia.org  /  Fiorellino/CC BY-SA 3.0

Москва, 17 июля. Пользователь форума геймеров опубликовал засекреченные документы с характеристиками британского танка Challenger 2. Так он пытался помочь разработчикам игры War Thunder.

Геймер, назвавший себя командиром танка Challenger 2, представил выдержки из конфиденциального документа. Речь идет о пособии по техническому обслуживанию военной техники (AESP). С помощью документа он пытался убедить разработчиков компьютерной игры, что они допустили ошибки в моделировании танка, передает UK Defence Journal.

На опубликованных выдержках, предположительно, был зачеркнут гриф секретности «для ограниченного пользования». Там же стояла печать, которая свидетельствует об отсутствии секретности. Некоторые части текста были затемнены и плохо читаемы. Модератор форума при этом отметил, что располагает письменным подтверждением от британского минобороны, в котором говорится, что документ запрещен для публичного пользования.

В акватории Черного моря ранее опробовали легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1». Боевая машина успешно справилась с задачами на первом этапе государственных испытаний.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Геймер рассекретил характеристики британского танка на игровом форуме
британия вооружение танк геймер challenger 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru