Геймер рассекретил характеристики британского танка на игровом форуме

Москва, 17 июля. Пользователь форума геймеров опубликовал засекреченные документы с характеристиками британского танка Challenger 2. Так он пытался помочь разработчикам игры War Thunder.

Геймер, назвавший себя командиром танка Challenger 2, представил выдержки из конфиденциального документа. Речь идет о пособии по техническому обслуживанию военной техники (AESP). С помощью документа он пытался убедить разработчиков компьютерной игры, что они допустили ошибки в моделировании танка, передает UK Defence Journal.

На опубликованных выдержках, предположительно, был зачеркнут гриф секретности «для ограниченного пользования». Там же стояла печать, которая свидетельствует об отсутствии секретности. Некоторые части текста были затемнены и плохо читаемы. Модератор форума при этом отметил, что располагает письменным подтверждением от британского минобороны, в котором говорится, что документ запрещен для публичного пользования.

В акватории Черного моря ранее опробовали легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1». Боевая машина успешно справилась с задачами на первом этапе государственных испытаний.