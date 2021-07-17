Алиса Мон рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у Корчевникова

Москва, 17 июля. Российский телеведущий Борис Корчевников начал испытывать серьезные проблемы со слухом, сообщила певица Алиса Мон.

Прибывшая на Славянский базар артистка пообщалась с журналистами, вспомнив, как участвовала в программе Корчевникова «Судьба человека». По словам певицы, у ведущего сейчас есть очень серьезные проблемы со слухом.

«На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам — вопросы идут на четырех мониторах. Представляете, как это сложно? Там подключены все службы. Но мне у него понравилось. Все сердечно, с теплотой», — сообщила Мон, добавив, что телеведущий слушает и реагирует на слова своих героев «очень искренне».

Певица отметила, что получила удовольствие, став гостей передачи Корчевникова. Подобного Алиса Мон не смогла сказать о его коллеге Лере Кудрявцевой, ведущей шоу «Секрет на миллион». После программы у нее «был серьезный стресс», а следующие два месяца пришлось отказаться от соцсетей из-за травли.

Напомним, в эфире программы «Судьба человека» Алиса Мон рассказала, что терпела издевательства второго мужа Сергея Муравьева несколько лет. По ее словам, любая мелочь приводила мужа в бешенство. После побоев он все время извинялся, и певица прощала его. Она оставалась с Муравьевым, потому что безумно любила его. Звезде до сих пор кажется, что у нее есть чувства к нему. Но быть с супругом после побоев Мон не смогла: она взяла сына и ушла.