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Силуанов объяснил подтверждение S&P суверенного рейтинга России

  /   Обновлено: 16 июля 2021 23:47
Экономика
Силуанов объяснил подтверждение S&P суверенного рейтинга России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 июля. Россия проводит правильную экономическую политику. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов после решения международного рейтингового агентства S&P.

Оно подтвердило суверенный рейтинг России. Это говорит о том, что власти ведут эффективную политику в области экономики.

«Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики», — отметил Силуанов.

Министр финансов России ранее назвал причину перегрева мировой экономики. Она может быть связана с сохранением антикризисных мер в некоторых государствах.

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