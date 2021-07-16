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«На фоне труселей»: необычная деталь на фото Ельцина и Лужкова развеселила москвичей
Общество
«На фоне труселей»: необычная деталь на фото Ельцина и Лужкова развеселила москвичей
haval-global.com  /  Alexandr Yakovlev

Москва, 16 июля. В Сети появилось архивное фото бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и первого президента РФ Бориса Ельцина. От рутинных снимков его отличала одна забавная деталь.

Пользователь под ником Nickolas Sarafanoff опубликовал в сообществе Facebook «Москва Моя» фотографию, датированную 1992 годом. На архивном снимке запечатлены еще молодые Борис Ельцин и Юрий Лужков. Рядом с ними в кадр попал на тот момент заммэра столицы Владимир Ресин.

Политики осматривают еще не заселенные новостройки в районе Северное Бутово. Снимок получился весьма запоминающимся, поскольку все трое стоят на балконе жилой квартиры, где на веревке сушатся вещи — носки и трусы. Белье частично закрывает часть лица Ельцина от фотографа.

В комментариях один из пользователей поправил автора поста, сообщив, что фото сделано с балкона дома на улице Старобитцевской, 15 корпус 1, а смотрят политики на дом №11.

«На фоне труселей снимается семейство», — написал один из комментаторов, на что ему ответили: «В этом весь цимус фотографии».

«Фото — обалдеть», — добавил еще один пользователь.

В феврале этого года первому президенту России исполнилось бы 90 лет. ФАН в специальном обзоре вспоминал, что Ельцин был политическим деятелем, в 1991 году оказавшим сопротивление Августовскому путчу, подразумевающему незаконный захват власти и госпереворот и породившему процесс развала Советского Союза. В смутные кризисные времена именно председателю Верховного Совета РСФСР Борису Ельцину и его правительству удалось взять ситуацию под свой контроль и переломить ход путча.

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ельцин лужков соцсети
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