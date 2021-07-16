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Россия и США проведут переговоры о поставках ракетных двигателей РД-181М

  /   Обновлено: 16 июля 2021 23:28
Общество
Россия и США проведут переговоры о поставках ракетных двигателей РД-181М
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Валерия Покидова

Москва, 16 июля. США планируют закупить у России ракетные двигатели РД-181М. Переговоры на эту тему проведут «НПО Энергомаш» и американская компания Orbital Sciences.

Американская сторона планирует использовать РД-181М в ракете-носителе «Антарес». Последняя занимается транспортировкой грузов на Международную космическую станцию (МКС). В список назначений «Антареса» также входят запуски научно-исследовательских и коммерческих космических аппаратов.

Для подписания договора о поставках сторонам придется соблюсти ряд условий. Прежде всего США должны гарантировать, что оснащенные российскими двигателями ракеты не будут участвовать в запусках полезных нагрузок военного назначения.

Ростех в будущем планирует заняться разработкой двигателя шестого поколения для боевой авиации. Сейчас сотрудники корпорации планируют сосредоточиться на технологиях двигателя шестого поколения, комбинированной силовой установке и технологии более электрического двигателя.

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ракетные двигатели роскомос рд-181м
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