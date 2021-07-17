Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Альбино-Гандино» со счетом 13:0

Бергамо, 17 июля. Российский футболист «Аталанты» Алексей Миранчук отличился в товарищеском матче против «Альбино-Гандино». Игра завершилась с сухим счетом 13:0 в пользу «королевы провинциалов».

Россиянин смог поразить ворота соперников на 45-й минуте. Также за «Аталанту» покер оформили Эбрима Колли и Роберто Пикколи. Дубль на счету Йосипа Иличича, а по одному голу в свой актив записали Алессандро Малламе и Кристиана Капоне.

На днях Миранчук привился от коронавируса. Соответствующее фото он опубликовал на своем аккаунте в Instagram.