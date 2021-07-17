Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 00:50
00:47
Происшествия
Пострадавший в ДТП на зебре пятилетний мальчик умер в больнице в Москве
00:46
«Летучий голландец» на водах Финского залива удивил жителей Петербурга
00:41
Спорт
Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Альбино-Гандино» со счетом 13:0
00:37
Общество
ВОЗ проверит лаборатории в районе первых вспышек COVID-19
00:34
Общество
Югский язык признан самым редким на территории России
00:15
Общество
Алиса Мон рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у Корчевникова
00:11
Армия
Геймер рассекретил характеристики британского танка на игровом форуме
00:10
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в автосервисе в Энгельсе
00:02
Общество
Родители рассказали пугающие истории «отдыха» детей в лагере под Феодосией
23:47
Экономика
Силуанов объяснил подтверждение S&P суверенного рейтинга России
Все новости

Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Альбино-Гандино» со счетом 13:0
Спорт
Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Альбино-Гандино» со счетом 13:0
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Бергамо, 17 июля. Российский футболист «Аталанты» Алексей Миранчук отличился в товарищеском матче против «Альбино-Гандино». Игра завершилась с сухим счетом 13:0 в пользу «королевы провинциалов».

Россиянин смог поразить ворота соперников на 45-й минуте. Также за «Аталанту» покер оформили Эбрима Колли и Роберто Пикколи. Дубль на счету Йосипа Иличича, а по одному голу в свой актив записали Алессандро Малламе и Кристиана Капоне.

На днях Миранчук привился от коронавируса. Соответствующее фото он опубликовал на своем аккаунте в Instagram.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Альбино-Гандино» со счетом 13:0
футбол алексей миранчук серия а аталанта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru