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Уровень инфляции в России замедлился до 6,56 процента
Экономика
Уровень инфляции в России замедлился до 6,56 процента
pixabay.com  /  PD

Москва, 16 июля. Инфляция в России опустилась до 6,56 процента в годовом выражении по сравнению с 6,6 процента неделей ранее. Соответствующие данные приводит Минэкономразвития РФ.

Уровень инфляции на 5 июля в годовом выражении составил 6,6 процента. Однако сейчас наблюдается его замедление, на что повлияли туристические и регулируемые услуги. Зафиксировано снижение цен на услуги иностранного туризма, дешевеют продовольственные товары.

Небольшой прирост продолжается в категории продовольственных товаров без плодоовощной продукции. Он составил 0,1 процента, как и на прошлой неделе.

Годовая инфляция по итогам июня составила 6,5 процента. Рост цен может быть связан с инерцией инфляционных процессов, которые с опозданием реагируют на «процесс нормализации денежно-кредитной политики», считают в Банке России.

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