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Зеленский расширил полномочия Нацсовета Украины по телевидению
Политика
Зеленский расширил полномочия Нацсовета Украины по телевидению
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 16 июля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет полномочия Национального совета страны по телевидению и радиовещанию на период действия карантина.

Принятый документ также предусматривает «обеспечение достаточными материальными условиями для надлежащего выполнения служебных обязанностей» сотрудников Нацсовета. Верховная рада поддержала законопроект 17 июня, его текст опубликовали на сайте украинского лидера.

«Законом определяются вопросы обеспечения и организации работы Нацсовета по телевидению и радиовещанию, оплаты труда ее членов и о досрочном прекращении их полномочий», — говорится в сообщении.

Нацсовет в период карантина будет проводить внеплановые безвыездные проверки. Регулятор обязан уведомлять об этом СМИ за пять дней и проводить инспекцию не дольше 30-ти дней.

Владимир Зеленский ранее отправил в отставку экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что об этом решении было известно давно, и оно никого не удивило.

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