Крупный пожар вспыхнул в автосервисе в Энгельсе

Энгельс, 16 июля. Автосервис в городе Энгельс Саратовской области загорелся вечером пятницу, 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 21:01 по Москве. Автосервис горел по адресу улица Санаторная, 3Ж. Сведений о пострадавших не поступало.

Как передавали местные жители, вблизи горящего автосервиса находятся заправка и частный дом. Также очевидцы сообщили, что огонь и задымление видны за сотни метров от места ЧП.

Не менее крупный пожар произошел на днях в Новосибирске. Огнем были объяты три частных дома с надворными постройками.