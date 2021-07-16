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Крупный пожар вспыхнул в автосервисе в Энгельсе
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в автосервисе в Энгельсе
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Энгельс, 16 июля. Автосервис в городе Энгельс Саратовской области загорелся вечером пятницу, 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 21:01 по Москве. Автосервис горел по адресу улица Санаторная, 3Ж. Сведений о пострадавших не поступало.

Как передавали местные жители, вблизи горящего автосервиса находятся заправка и частный дом. Также очевидцы сообщили, что огонь и задымление видны за сотни метров от места ЧП.

Не менее крупный пожар произошел на днях в Новосибирске. Огнем были объяты три частных дома с надворными постройками.

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