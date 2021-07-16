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Экономика
Аналитики ЦИАН назвали тройку городов с самым быстрым ростом цен на новостройки
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Аналитики ЦИАН назвали тройку городов с самым быстрым ростом цен на новостройки
Экономика
Аналитики ЦИАН назвали тройку городов с самым быстрым ростом цен на новостройки
pixabay.com  /  Kseniya020203

Москва, 16 июля. Краснодар, Омск и Новосибирск стали лидерами по темпам роста цен на новостройки в России. Об этом сообщили аналитики ЦИАН.

Средняя стоимость одного квадратного метра в новых домах за второй квартал 2021 года выросла на пять процентов и составила 100 тысяч рублей. По сравнению с показателями за апрель, цена за один «квадрат» в Краснодаре увеличилась с 73,9 до 99,1 тысячи рублей, в Омске — с 65,7 до 71,5 тысячи рублей, а в Новосибирске — с 84,5 до 90 тысяч рублей, передает РБК.

Лидерство Краснодара объясняется желанием граждан приобрести жилье в регионе с комфортными условиями для жизни в течение всего года. За последние 12 месяцев стоимость на квартиры в новостройках больше всего выросла в Сочи.

Заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин ранее анонсировал снижение спроса на жилье в России. Рынок в ближайшее время может стабилизироваться.

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