Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Вильярреал» в товарищеском матче

Мадрид, 16 июля. Товарищеский матч между «Валенсией» и «Вильярреалом» закончился со счетом 3:2 в пользу «летучих мышей». Решающий гол принадлежал полузащитнику из России Денису Черышеву.

Счет был открыт полузащитником «Вильярреала» Рубеном Пенья в дополнительном времени к первому тайму. После, на 67-й минуте, защитник Хорхе Куэнка забил второй гол, тем самым удвоив преимущество своей команды.

Со стороны «Валенсии» дублем отличился форвард Ману Вальехо. Однако решающий мяч на 90-й минуте принадлежал полузащитнику из России Денису Черышеву.

Ранее владелец ФК «Спартак» Леонид Федун высказал мнение насчет кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу. По его мнению должность может занять итальянец Доменико Тедеско.