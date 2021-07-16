Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 23:19
23:17
Экономика
Американская компания S&P дала стабильный прогноз рынку инвестиций в России
23:12
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в автосервисе в Энгельсе
23:10
Политика
Зеленский расширил полномочия Нацсовета Украины по телевидению
23:03
Общество
ФАН выяснил, как помочь животным пережить аномальную жару
23:02
Политика
Террористы хотят инсценировать химатаку во время инаугурации президента Сирии
23:02
Спорт
Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Вильярреал» в товарищеском матче
23:01
Общество
Ученый Малинин объяснил сохранение жаркой погоды в Петербурге
22:57
Экономика
Уровень инфляции в России замедлился до 6,56 процента
22:46
Общество
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор осужденного артиста Ефремова
22:39
Экономика
Аналитики ЦИАН назвали тройку городов с самым быстрым ростом цен на новостройки
Все новости

Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Вильярреал» в товарищеском матче
Спорт
Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Вильярреал» в товарищеском матче
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Мадрид, 16 июля. Товарищеский матч между «Валенсией» и «Вильярреалом» закончился со счетом 3:2 в пользу «летучих мышей». Решающий гол принадлежал полузащитнику из России Денису Черышеву.

Счет был открыт полузащитником «Вильярреала» Рубеном Пенья в дополнительном времени к первому тайму. После, на 67-й минуте, защитник Хорхе Куэнка забил второй гол, тем самым удвоив преимущество своей команды.

Со стороны «Валенсии» дублем отличился форвард Ману Вальехо. Однако решающий мяч на 90-й минуте принадлежал полузащитнику из России Денису Черышеву.

Ранее владелец ФК «Спартак» Леонид Федун высказал мнение насчет кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу. По его мнению должность может занять итальянец Доменико Тедеско.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Вильярреал» в товарищеском матче
футбол валенсия вильярреал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru