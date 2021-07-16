Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор осужденного артиста Ефремова

Москва, 16 июля. Кассационная жалоба на приговор артисту Михаилу Ефремову за смертельное ДТП поступила в суд. Срок ее рассмотрения пока не назначен.

Второй кассационный суд общей юрисдикции получил материалы жалобы на приговор в отношении заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Он осужден на 7,5 лет колонии за смертельную аварию, передает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову. Дата ее рассмотрения пока не назначена», — отметили в пресс-службе.

Актер Михаил Ефремов и его адвокаты просили смягчить приговор за аварию со смертельным исходом в июне прошлого года. Прокуратура отказалась поддерживать ходатайство и решила оставить приговор без изменений.