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Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор осужденного артиста Ефремова
Общество
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор осужденного артиста Ефремова
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 16 июля. Кассационная жалоба на приговор артисту Михаилу Ефремову за смертельное ДТП поступила в суд. Срок ее рассмотрения пока не назначен.

Второй кассационный суд общей юрисдикции получил материалы жалобы на приговор в отношении заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Он осужден на 7,5 лет колонии за смертельную аварию, передает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову. Дата ее рассмотрения пока не назначена», — отметили в пресс-службе.

Актер Михаил Ефремов и его адвокаты просили смягчить приговор за аварию со смертельным исходом в июне прошлого года. Прокуратура отказалась поддерживать ходатайство и решила оставить приговор без изменений.

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