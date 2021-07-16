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Росстат отчитался о долгах россиян за ЖКУ в первом квартале 2021 года
Экономика
Росстат отчитался о долгах россиян за ЖКУ в первом квартале 2021 года
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 16 июля. Долги россиян за ЖКУ выросли до 1,33 трлн рублей за первый квартал текущего года. Это на 5,9% больше, чем показатели за аналогичный период 2020 года, сообщили в Росстате.

Около половины задолженностей приходится на граждан. Темпы роста долгов сохраняются, и одной из причин является пандемия. В этот период доходы работников снизились. Определенную роль сыграла и холодная зима, которая привела к росту платы за отопление, передают слова члена комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева «Известия».

«Население понимает, что большинство жизненно необходимых ресурсов не подлежит отключению, поэтому оплата осуществляется не в установленные сроки», — отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Сэкономить на оплате услуг ЖКХ можно, но придется отказаться от чего-то. Об этом заявила гендиректор петербургской управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова. Но при таком раскладе жители не захотят лишаться ни света, ни отопления.

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