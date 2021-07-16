Идлиб, 16 июля. Боевики хотят инсценировать химатаку в Идлибской зоне деэскалации в день инаугурации сирийского лидера. Об этом сообщил замруководителя российского ЦПВС в САР Вадим Кулить.

Известно, что боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам»1 (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1) хотят атаковать районы населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун. Участие в этом также могут принять псевдогуманитарная организация «Белые каски» и местные медиаиздания. Последние будут снимать постановочные ролики, чтобы в будущем обвинить власти Сирии.

На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил наемников из Колумбии в обучении группировок в трущобах Кота 905. Банды тренировали минимум 20 арестованных боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.