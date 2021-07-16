С недавних пор ежегодно 19 июля москвичи празднуют особый праздник — День Москвы-реки. Впрочем, не только москвичи, ведь протекает эта река как на территории российской столицы, так и далеко за ее пределами. Идею нового торжества, установленного в честь главной городской реки, жители Первопрестольной поддержали в 2015 году — в ходе анкетирования, организованного на государственном веб-портале «Активный гражданин». И это неудивительно, ведь не будь этой реки, возможно, не было бы и самой Москвы: во всяком случае, с ее нынешним названием. Главная цель торжественных мероприятий в День Москвы-реки состоит в том, чтобы привлечь внимание как туристов, так и самих столичных жителей, к Москве-реке — главному природному украшению и уникальной достопримечательности города. И пусть она не относится к числу самых длинных и широких в нашей стране, в особом столичном шарме и всенародной любви ей точно не откажешь.

Федеральное агентство новостей /

Какая она, Москва-река

Главную реку столицы России можно отнести к средним как с точки зрения географии ее протекания, так и со стороны ширины и протяженности. Ее русло проходит через саму Москву, а также пересекает территорию Московской и частично Смоленской областей. А свое начало Москва-река берет со скромного небольшого ручейка в Можайском районе Подмосковья. Там она колеблется в ширину от двадцати сантиметров до двух метров, а затем через несколько километров впадает в Михалевское озеро, которое и принято считать официальным местом зарождения реки. Именно с потока, который исходит из озера, отсчитывают ее протяженность — более 500 километров.

Москва-река являет собой левый приток Оки, впадающей в Волгу, которая, в свою очередь, впадает в Каспийское море. Вот почему вполне можно утверждать, что частично московские воды омывают побережье Средней Азии, Кавказа и даже Ирана. Длина реки в пределах Подмосковья составляет приблизительно 473 км, а ее бассейн, к которому относят 362 реки и свыше пяти сотен ручьев, имеет площадь 17 600 км2. Наиболее узкая ее часть в черте Москвы — 80 метров — прилегает к Кремлю, а наибольшую ширину мы можем наблюдать на входе в город в районе Строгино: здесь ширина реки составляет без малого 300 метров. Что же касается глубины московских вод, то она колеблется, в среднем, от трех до 14 метров.

Вдоль русла Москвы-реки расположены красивейшие города, привлекающие туристов множеством достопримечательностей — Звенигород, Жуковский, Воскресенск, Можайск, Коломна, Бронницы и другие. А прямо с берегов можно полюбоваться захватывающими видами известных святынь Русской православной церкви — Саввино-Сторожевского, Симонова, Новоспасского, Лужецкого, Данилова, Николо-Угрешского, Старо-Галутвина и других монастырей.

Агентство городских новостей Москва / Киселев Сергей

Пять интересных фактов о Москве-реке

• Точное происхождение названия реки историкам и краеведам не известно, однако наиболее распространена версия о том, что имя ее восходит к древним словам «извилистая река» или «топь», имеющим сходное звучание.

• Современные исследования говорят о том, что Москва-река сформировалась приблизительно 12 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют множество неолитических стоянок, обнаруженных даже на территории нынешней столицы. А курганы славян-вятичей начали появляться здесь в VIII веке.

• Москва-река — без преувеличения «порт Пяти морей». Убедиться в этом вы можете, посетив Северный речной вокзал: именно оттуда по каналу имени Москвы, служащему «продолжением» Москвы-реки, без труда можно добраться до Черного, Белого, Азовского, Балтийского и Каспийского морей. Так что, если друзья расскажут вам о кругосветном путешествии, начало которому было положено в столице, знайте, что это не выдумка.

• Первый каменный мост — Всехсвятский (другое название — Большой Каменный) — был перекинут через Москву-реку в 1692 году. Сегодня мостов возведено уже 20, основная их часть — автомобильные.

• В 2016 году в Москве-реке обнаружили раков, а затем в ней увеличилась численность норки, бобров и других животных. Это свидетельствует о том, что качество воды в реке улучшилось.

ФБА «Экономика сегодня» / Екатерина Жульева

Как празднуют День Москвы-реки

Безусловно, праздник Москвы-реки не является масштабным с точки зрения его значимости для всей страны. Однако особую значимость ему придает тот факт, что праздничные мероприятия, как правило, не ограничиваются одним днем и занимают целую неделю, которая так и называется — Неделя Москвы-реки. На протяжении этого периода времени в столице проводят целый ряд развлекательно-познавательных тематических мероприятий, затрагивающих жизнедеятельность основной водной артерии города.

Это, в первую очередь, концерты, фестивали, тематические доклады и виртуальные экскурсии, викторины с памятными призами от представителей природоохранных организаций, эко-занятия, мастер-классы и лабораторные исследования, в которых может участвовать любой желающий. А еще в День Москвы-реки в 2021 году жителей и гостей города традиционно бесплатно покатают на речных трамвайчиках.