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Журова: рисунок котика от Путина поднял дух российской олимпийской делегации
Общество
Журова: рисунок котика от Путина поднял дух российской олимпийской делегации
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 16 июля. Президент РФ Владимир Путин поднял настроение российской делегации перед Олимпиадой в Сочи. Он нарисовал и подарил им кошку, рассказала олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Забавный случай, по словам спортсменки, произошел во время выбора страны-хозяйки Олимпийских игр 2014 года. Все представители российской делегации перед выступлением были очень напряжены.

«Владимир Владимирович возвращается после своего выступления и видит, что всех подколбашивает конкретно. Сел и начал рисовать. Сидит и рисует. Я заглядываю, он мне — сейчас-сейчас. И нарисовал кошечку», — поделилась Журова в интервью Константину Игропуло для портала Sports.

Свой рисунок президент отдал спортсменке, добавив автограф: «Владимир Путин». Журова развернула листок и показала его всей делегации. По ее словам, рисунок вызвал у собравшихся улыбку.

«И это расслабило команду: раз уж у нас президент спокоен, что кошек рисует в такой момент, значит, мы уже пришли к точке, когда тоже можно расслабиться. Когда надо просто верить в себя, и все получится», — резюмировала она.

Тогда российский Сочи выиграл право проведения зимней Олимпиады.

Днем ранее сообщалось, что Журова поддержала решение Олимпийского комитета РФ предложить игрокам национальной сборной «шпаргалки», которые помогут им избежать острых тем в интервью. Депутат Госдумы отметила, что иностранные спортсмены давно получают инструкции для общения с прессой. Кроме того, острые вопросы, не касающиеся темы спорта, могут задеть спортсменов и вывести их и равновесия перед соревнованиями.

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Светлана Журова путин олимпиада-2014
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