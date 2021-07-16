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Фильм Коваленко «Разжимая кулаки» выиграл в категории «Особый взгляд» в Каннах

  /   Обновлено: 16 июля 2021 21:56
Общество
Фильм Коваленко «Разжимая кулаки» выиграл в категории «Особый взгляд» в Каннах
instagram.com  /  @kovalenkokira

Канны, 16 июля. Кинолента режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» завоевала награду в категории «Особый взгляд» на Каннском фестивале. Решение огласило жюри в пятницу.

Кира Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино. Приз со сцены зала «Дебюси» принял продюсер ленты «Разжимая кулаки» Александр Роднянский, так как сама создатель фильма не успела вернуться на церемонию награждения.

«Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма», — прокомментировал Роднянский.

Актер и режиссер Шон Пенн представил на 74-м Каннском кинофестивале свою ленту «День флага». Картина стала актерским дебютом для его дочери Дилан Фрэнсис. Сам Пенн сыграл главную роль.

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каннский фестиваль особый взгляд кира коваленко
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