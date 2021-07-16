Традиционная «жара» на рынке оборудования для климатического контроля в помещениях наступает летом: именно в этом сезоне из магазинов и со складов вполне могут исчезнуть некоторые особо ходовые модели кондиционеров. Впрочем, каким бы ни был этот популярный агрегат, его установка и обслуживание сопровождаются массой неудобств, а заодно и сильно опустошают кошелек. Совсем другое дело — бытовой напольный вентилятор: достал его из коробки, предусмотрительно собрал накануне жары, поставил — и никаких забот. К тому же, вентиляторы могут пригодиться не только летом, так как множество из них способны работать еще и на обогрев. Это очень удобно в межсезонье, когда за окном уже весьма прохладно, а центральное отопление в домах еще не включили. Кроме того, напольный вентилятор можно круглый год использовать в офисах и производственных помещениях. Ведь зачастую установленное в них оборудование хотя и не перегревается само, благодаря встроенным системам охлаждения, однако сильно нагревает окружающий воздух, что существенно снижает работоспособность и ухудшает самочувствие сотрудников.

ФАН изучил, какие напольные вентиляторы в 2021 году пользователи и эксперты считают лучшими, и предлагает своим читателям традиционный рейтинг с преимуществами и недостатками наиболее актуальных моделей, а также некоторыми рекомендациями по выбору наилучшего устройства.

Какими бывают бытовые напольные вентиляторы?

На рынке климатических устройств принято выделять три ключевых вида вентиляторов — это напольные, настольные, колонные и потолочные устройства. Наиболее распространенными из них являются напольные модели, которые по своей конструкции можно разделить на осевые, радиальные и безлопастные.

Осевые вентиляторы устроены довольно просто, поэтому они являются самыми бюджетными и широко распространены в современных домах и офисах. На центровую ось такого вентилятора устанавливают колесо с лопастями, которые осуществляют прогон воздуха в горизонтальной плоскости. С помощью классического осевого напольного вентилятора можно отлично освежить помещение.

Вентиляторы колонного типа выполнены в виде длинного узкого корпуса. Напольные колонные вентиляторы более компактны, стильно выглядят и, в сравнении с осевыми моделями, производят значительно меньше шума в процессе работы. Однако стоимость таких устройств несколько выше.

Третий тип — безлопастный вентилятор — менее всего распространен на рынке, однако уже успел удивить гурманов, ревностно следящих за техническими новинками, своим футуристическим внешним видом и впечатляющими функциональными возможностями. Сам изобретатель вентилятора Джеймс Дайсон называл его «умножителем воздуха». Странное «кольцо» на ножке сконструировано так, чтобы обеспечивать вдув и выдув: своего рода «турбина», нагнетающая воздух. Помимо интересных внешних данных, напольный вентилятор без лопастей привлекает к себе внимание, прежде всего, своей бесшумностью. Однако цена «умножителей» воздуха очень высока.

Федеральное агентство новостей /

На что стоит обращать внимание при выборе напольного вентилятора

На первый взгляд вентиляторы — довольно простое оборудование. Однако перед покупкой все же стоит обратить внимание на некоторые нюансы, главные из которых мы и перечислим.

Диаметр лопастей. От этого параметра зависит площадь обдува и его интенсивность. Для домашнего использования оптимальны модели с диаметром лопастей от 10 до 16 см.

Мощность. Если помещение имеет площадь до 20 квадратных метров, то оптимальным будет любое значение мощности в промежутке от 40 до 60 Вт. Для большей площади диапазон расширяется до 60-140 Вт.

Угол наклона и поворота. Этот параметр, равно как мощность и диаметр лопастей, влияет на эффективность работы вентилятора. Желательно приобретать модели с автоповоротом: они самостоятельно вертятся из стороны в сторону, производя обдув.

Удобство эксплуатации. К этому пункту можно отнести наличие у вентилятора регулировки по высоте, а также режимов обдува: чем их больше — тем легче вы добьетесь оптимального микроклимата в помещении.

Уровень шума. Лучше всего проверить этот параметр прямо в магазине и лишь после этого принимать окончательное решение о покупке. Комфортный уровень шума для человека составляет 25-30 дБ. Правда, фоновый шум в магазине может повлиять на объективность оценки устройства. Если вышло именно так — смело сдавайте приобретенную модель обратно в течение двух недель. При этом жаловаться нужно именно на шум, а не говорить о том, что прибор неисправен. В противном случае вас, вероятнее всего, отправят на диагностику и процесс обмена вентилятора может сильно затянуться.

Управление вентилятором. Современные модели напольных вентиляторов имеют сенсорное либо кнопочное управление, а также удобный дисплей, на котором отображаются все настройки и текущая информация. Также весьма удобно, если напольный вентилятор окажется с пультом дистанционного управления: впрочем, в 2021 году «дисташкой» комплектуют даже сильно бюджетные устройства. Если же вы хотите, чтобы вентилятор работал по ночам или автоматически проветривал комнату перед вашим возвращением с работы, будет полезен встроенный таймер. Приятной дополнительной функцией также может стать подсветка.

pxfuel.com /

Ионизация, увлажнение и охлаждение воздуха. Как известно, ионизированный воздух улучшает здоровье и самочувствие. Существуют также модели, дополненные системой увлажнения и ароматизации воздуха. Вентилятор с увлажнением хорош как в домашних условиях, так и, к примеру, на летней веранде. Реже производители предлагают напольные вентиляторы с функцией охлаждения, однако, в строгом смысле слова, это уже не вентилятор, а мини-кондиционер. Стоят все вышеперечисленные приборы, разумеется, дороже.

Безопасность и долговечность. Хороший вентилятор должен быть не только эффективным и функциональным, но и устойчивым. Кроме того, его лопасти должны находиться в защитном кожухе. Также некоторые эксперты рекомендуют выбирать модели белого цвета: такие устройства будут на себя собирать меньше пыли. Желательно проверить перед покупкой и наличие сертификата, подтверждающего, что материалы изготовления являются безопасными с точки зрения здоровья человека и окружающей среды, и вентилятор соответствует всем нормам, установленным для климатического электрооборудования. И, наконец, по возможности не стоит откладывать покупку вентилятора на летний период, и сезонное повышение цен здесь не при чем. Дело в том, что именно в этот период, как уже было сказано, на складах магазинов зачастую заканчиваются качественные модели, так что, спасаясь от жары, вы рискуете приобрести откровенный ширпотреб.

Лучшие напольные вентиляторы для квартиры и дома 2021: рейтинг топ-10 по версии ФАН

Напольный вентилятор Xiaomi Smartmi Dc Inverter Floor Fan 2

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Эта современная модель сможет без труда обеспечить комфортный микроклимат в вашем доме, во многом благодаря наличию четырех скоростей обдува. Кроме того, данный вентилятор может функционировать в составе системы «умный дом», используя протокол связи Wi-Fi. В этом случае климат-контроль помещений становится еще более удобным и осуществляется даже с мобильного телефона. Прибор питается от обычной электросети, но стоит обратить внимание на то, что вилка в этой модели неевропейская и вам потребуется переходник. Немаловажно, что в процессе работы устройство издает минимальное количество шума. Правда, продвинутые пользователи иногда жалуются на недостаточный объем приложения — 336 мб.

Напольный вентилятор VITEK VT-1938

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Рабочий механизм этой модели осевой, это делает ее еще более привлекательной с точки зрения стоимости. Вентилятор наделен алюминиевыми лопастями диаметром 40 см и имеет среднюю для моделей такого класса мощность — 50 Вт, которой достаточно для качественного обдува небольшой комнаты. На выбор пользователя предусмотрено три скорости работы с возможностью их переключения в ручном режиме. Питание вентилятора осуществляется от сети. Устройство является поворотным и имеет регулировку поворота, что существенно увеличивает площадь обдува. Корпус вентилятора выполнен из металла, это придает конструкции общую устойчивость.

Напольный вентилятор Electrolux EFF-1002i

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Еще одна модель с осевым механизмом имеет мощность 45 Вт и пластиковые лопасти диаметром 40 см. Чтобы обдув был наиболее комфортным, производитель предусмотрел автономную регулировку наклона конструкции, а также ее отладку по высоте. Встроенный индикатор скорости. Вентилятор комплектуется пультом дистанционного управления, а также наделен очень полезной дополнительной функцией — таймером с максимальным временем установки восемь часов. Модель стильно выглядит, кнопки управления имеют удобное расположение, а все настройки отображаются на мини-дисплее. Правда, первая скорость, по мнению некоторых покупателей, слишком сильна, так что, создать всего лишь легкий «ветерок» с помощью этой модели вряд ли получится.

Напольный вентилятор Ballu BFF-805

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Пользователи этой модели с удовольствием отмечают простоту и качество ее сборки, а также отличный обдув, который во многом достигается благодаря сочетанию мощности 40 Вт и диаметра лопастей 40 см. Вентилятор получает питание от обычной электросети. Материалами изготовления корпуса и лопастей является высококачественный пластик, это серьезно уменьшает вес модели. Производитель предусмотрел трехскоростной обдув с возможностью регулировки скоростей, а также регулировку поворота и высоты. Однако пользователей немного смущают щелчки на поворотах, а также высокий общий уровень шума, который этот вентилятор производит во время работы.

Напольный вентилятор Zanussi ZFF-705

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Это вентиляционное устройство бытового назначения обеспечивает интенсивный поток воздуха во всем помещении и поддерживает три скорости работы. Вентилятор расположен на устойчивом основании, что предотвращает его опрокидывание. При этом вес модели не слишком большой — 4,5 кг. Лопасти устройства, изготовленные из пластика, надежно защищены решеткой с двойными ребрами, обеспечивающими отличный запас жесткости. Имеется регулировка конструкции по высоте, что способствует повышению эффективности обдува. Уровень шума, издаваемого вентилятором, невелик, поэтому при эксплуатации вы не ощутите видимых неудобств.

Напольный вентилятор CENTEK CT-5004

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Этот очень бюджетный вентилятор наделен достаточным качеством в своей ценовой категории. Модель имеет мощность 45 Вт, а диаметр ее лопастей составляет 43 см. Предусмотрены три скорости обдува, которые можно переключать вручную: правда, по мнению многих покупателей, особой разницы между второй и третьей скоростями не существует. Поворот вентилятора при обдуве также регулируется, это позволяет равномерно охлаждать помещение. Угол поворота составляет 90 градусов. Материалом изготовления корпуса и лопастей модели является пластик. Среди приятных дополнительных функций — наличие подсветки. Производитель предоставляет на свой товар годовую гарантию.

Напольный вентилятор FIRST AUSTRIA 5560-2

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Вентиляторы колонного типа все еще не слишком распространены на рынке, однако эта стильная модель все же вошла в наш рейтинг, благодаря сравнительно невысокой стоимости и отличному набору функций. Устройство работает бесшумно и при этом обеспечивает качественный обдув с возможностью установки одной из трех скоростей. Поворот корпуса можно регулировать. Вентилятор комплектуется пультом ДУ, также производитель предусмотрел установку таймера, но главной особенностью модели является наличие специального резервуара для аромамасел. Однако и у этого устройства существуют свои недостатки: к примеру, многие отмечают некоторую шаткость конструкции.

Напольный вентилятор Scarlett SC-SF111B03/04

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Мощность этого осевого устройства составляет 45 Вт, питание производится от обычной сети, лопасти модели имеют 40 см в диаметре, а материалом изготовления выступает экологически нейтральный пластик высокого качества. Среди добавочных функций, повышающих удобство эксплуатации этого напольного вентилятора, можно назвать регулировку наклона и поворота до 30 и 90 градусов соответственно, что способствует более равномерному обдуву. Также имеется ночная подсветка — своеобразная «фишка» модели. Особенностью данного устройства также можно считать его малый вес — всего 2,3 кг. При этом конструкция является весьма устойчивой. Обдув производится в трехскоростном режиме на выбор пользователя.

Напольный вентилятор Polaris PSF 2240 RC

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Эта модель мощностью 40 Вт, оцененная экспертами и пользователями на твердую пятерку, легко формирует в помещениях комфортный микроклимат. Продуманная конструкция вентилятора позволяет отрегулировать на свой вкус высоту, наклон, поворот и скорость обдува. Кроме того, специальные ножки предотвращают скольжение устройства по полу. Комплект поставки включает в себя пульт дистанционного управления, что позволяет задать вышеупомянутые настройки, а также время автоотключения вентилятора прямо с дивана или рабочего места. Максимальное время, на которое может быть задержано отключение, составляет 450 минут.

Напольный вентилятор BORK P506

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Эта осевая модель с электронным управлением имеет невысокую мощность 30 Вт, тем не менее, она обеспечивает сравнительно качественное охлаждение небольших комнат: в соответствии со спецификацией от производителя, устройство рассчитано на максимальную площадь 50 м². Особенностью вентилятора является расширенный угол поворота — 90 градусов. Также у пользователя существует возможность регулировать наклон и устанавливать таймер. Наглядное отображение настроек обеспечивает миниатюрный дисплей. Имеется подсветка. Среди недостатков данного охлаждающего устройства отмечают высокий уровень шума в процессе обдува.