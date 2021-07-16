ФАН выяснил, как помочь животным пережить аномальную жару

Тула, 16 июля. Аномальная жара установилась во многих регионах России. Продлится она, как минимум, до второй половины следующей недели. Тяжело в такую погоду всем — и людям, и животным. ФАН выяснил, как помочь своим четвероногим питомцам пережить этот период.

«Если в жару питомец дома, убедитесь, что помещение проветривается, или работает кондиционер. В случае, когда животное содержится в вольере или на улице, убедитесь что есть «тенек» или будка. У животного должен быть доступ к чистой свежей воде», — рассказала ветеринарный врач Яна Фролова.

Питомцы нередко прячутся от жары на прохладном кафеле в ванной или прихожей. Хозяин должен обязательно подстелить пеленку. Это поможет избежать воспаления внутренних органов.

В жаркую погоду может уменьшится аппетит. Не пытайтесь покормить питомца. По мнению специалистов, в такой период желательно увеличить число кормлений, но порции должны быть меньше привычных. В период аномальной жары следует пересмотреть и график прогулок.

«Перенесите утреннюю прогулку на более раннее время, а вечернюю — на более поздние часы. Также категорически противопоказаны подвижные игры под палящим солнцем и любая другая физическая активность», — продолжает Яна Игоревна.

В жаркую погоду могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания. В группе риска пожилые особи, питомцы с лишним весом и с проблемами с дыханием. Консультации ветеринарного врача и контроль за состоянием хвостатого помогут избежать осложнений.

При перевозке на автомобиле не оставляйте питомца в салоне под палящим солнцем, и даже в тени и с приоткрытыми окнами. Здесь велика вероятность получения теплового удара.

«Симптомов несколько: замедленные реакции, сухой и горячий нос, учащенное или затрудненное дыхание, слабость, изменение цвета слизистых, повышение температуры тела, учащенный пульс, рвота. В особе тяжелых случаях — потеря сознания», — говорит ветеринарный врач.

Многие уверены, что стрижка шерсти помогает питомцу в жару. Это миф. Шерсть защищает животное не только от холода, но и от палящего солнца.

Ранее ФАН рассказывал, что работники Тульского историко-архитектурного музея нынешним летом находят основания для сравнения с Эрмитажем. И не без повода: в стенах тульского музея поселились кошки, которые воспринимаются полноправными сотрудниками учреждения культуры.