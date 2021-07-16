Банги, 16 июля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретился с делегатами Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ).

На мероприятии Туадера затронул ряд важных тем, касающихся безопасности и политической ситуации в республике. Представители ЭСЦАГ заявили о том, что глава ЦАР уже сделал очень многое для процветания государства. Также они заявили о безоговорочной поддержке национального лидера.

Ранее журналисты издания Le Potentiel Centrafricain спросили центральноафриканцев об их отношении к политике президента страны.

Выяснилось, что люди считают Туадера настоящим инноватором и защитником отечества.

«Наш дальновидный лидер пишет новую страницу истории ЦАР с момента вступления в должность. Грандиозные стройки и полномасштабное восстановление государства стали основой его программы. Инновации и развитие ждут республику», — рассказали жители.

Также население полностью отвергает возможность диалога с остатками боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», которые намеревались захватить власть в государстве.

Не так давно политическое чутье помогло руководству страны решить проблему существования радикалов в республике. Глава ЦАР попросил помощи у Москвы, и вскоре натренированные российскими инструкторами центральноафриканские военнослужащие разбили бандформирования.