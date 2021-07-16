Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 21:55
21:52
Общество
Собянин отчитался о темпах вакцинации среди учителей и медиков в Москве
21:49
Общество
Фильм Коваленко «Разжимая кулаки» выиграл в категории «Особый взгляд» в Каннах
21:48
Весь мир
Марокко намерено взяться за урегулирование ливийского кризиса
21:43
Весь мир
Представители ЭСЦАГ поддержали политический курс президента ЦАР
21:41
Общество
Начальник УТ МВД инициировал служебную проверку командира роты ППС в Москве
21:35
Политика
Белый дом: Москва не причастна к недавней кибератаке на компанию Kaseya
21:30
Общество
Девочка из Новороссийска зарабатывает на лечение вязанием пледов
21:26
Общество
Мурашко назвал условие для вызова врача после вакцинации от COVID-19
21:26
Спорт
Федун предложил кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу
21:20
Энциклопедия ФАН
В отпуск вне очереди: берем несколько дней за свой счет
Все новости

Представители ЭСЦАГ поддержали политический курс президента ЦАР
Весь мир
Представители ЭСЦАГ поддержали политический курс президента ЦАР
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 16 июля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретился с делегатами Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ).

На мероприятии Туадера затронул ряд важных тем, касающихся безопасности и политической ситуации в республике. Представители ЭСЦАГ заявили о том, что глава ЦАР уже сделал очень многое для процветания государства. Также они заявили о безоговорочной поддержке национального лидера.

Ранее журналисты издания Le Potentiel Centrafricain спросили центральноафриканцев об их отношении к политике президента страны.

Выяснилось, что люди считают Туадера настоящим инноватором и защитником отечества.

«Наш дальновидный лидер пишет новую страницу истории ЦАР с момента вступления в должность. Грандиозные стройки и полномасштабное восстановление государства стали основой его программы. Инновации и развитие ждут республику», — рассказали жители.

Также население полностью отвергает возможность диалога с остатками боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», которые намеревались захватить власть в государстве.

Не так давно политическое чутье помогло руководству страны решить проблему существования радикалов в республике. Глава ЦАР попросил помощи у Москвы, и вскоре натренированные российскими инструкторами центральноафриканские военнослужащие разбили бандформирования.

«Туадера предлагал сдаться лидерам вооруженных группировок, но они вновь решили взяться за оружие, теперь они либо нейтрализованы, либо в бегах», — объяснили в информационном агентстве.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Представители ЭСЦАГ поддержали политический курс президента ЦАР
цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru