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Федун предложил кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу

  /   Обновлено: 16 июля 2021 21:36
Спорт
Федун предложил кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 16 июля. Итальянец Доменико Тедеско мог бы занять должность главного тренера российской сборной по футболу, считает владелец ФК «Спартак» Леонид Федун.

Кандидатуру Тедеско выдвинул сам Федун и уже направил свое предложение исполкому Российского футбольного союза (РФС). Однако он сомневается, что РФС прислушается к его мнению.

«Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят», — отметил Федун.

Тедеско с осени 2019 года по май текущего года занимал должность главного тренера «Спартака». Во время его работы московский клуб в прошлом сезоне выиграл серебряные медали чемпионата России и обеспечил себе место в квалификации Лиги чемпионов.

В начале июля Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера сборной России. РФС до 23 июля озвучит имя нового тренера национальной команды.

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футбол федун сборная россии тедеско
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