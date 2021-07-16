Федун предложил кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу

Москва, 16 июля. Итальянец Доменико Тедеско мог бы занять должность главного тренера российской сборной по футболу, считает владелец ФК «Спартак» Леонид Федун.

Кандидатуру Тедеско выдвинул сам Федун и уже направил свое предложение исполкому Российского футбольного союза (РФС). Однако он сомневается, что РФС прислушается к его мнению.

«Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят», — отметил Федун.

Тедеско с осени 2019 года по май текущего года занимал должность главного тренера «Спартака». Во время его работы московский клуб в прошлом сезоне выиграл серебряные медали чемпионата России и обеспечил себе место в квалификации Лиги чемпионов.

В начале июля Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера сборной России. РФС до 23 июля озвучит имя нового тренера национальной команды.