Марокко намерено взяться за урегулирование ливийского кризиса

Рабат, 16 июля. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита планирует организовать конференцию по ливийскому урегулированию, сообщает издание Africa Intelligence.

Дата и повестка нового раунда переговоров при посредничестве североафриканского королевства еще не определены. Ожидается, что они состоятся в Бузнике, куда Рабат и ранее приглашал политиков из Триполи и Бенгази.

Идея организации конференции в Марокко появилась после провала встреч Форума политического диалога, проведенных ООН в Женеве в конце июня. Процесс, направленный на разработку конституционной основы для выборов 24 декабря, зашел в тупик. Также ставка делается на неспособность политиков, собравшихся на берлинской конференции в июне, взять под контроль происходящее в Ливии.

В сложившейся ситуации Рабат решил перехватить инициативу при поддержке короля Мухаммада VI. Насер Бурита начал консультации с основными ливийскими сторонами.

Ответ Берлину

Организуя у себя встречу по урегулированию, Марокко бросает Германии вызов. Страны соревнуются в разрешении кризиса.

Роль королевства в усилиях по примирению сторон после затяжного конфликта в Ливии трудно переоценить. Рабат на протяжении последних лет неоднократно проводил заседания парламентских делегаций.

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Берлин отказался пригласить североафриканских чиновников на первый раунд переговоров по Ливии в январе 2020 года. Это привело к негодованию в Марокко.

Ко второй конференции Германия учла свою предыдущую ошибку. Глава МИД ФРГ Хайко Маас направил Насеру Бурите приглашение стать участником в разрешении судьбы Триполи. Но марокканцы на встрече 23 июня не появились.

Переговоры в Берлине завершились без каких-либо заметных успехов. Теперь Рабат намерен показать пример.

Пример Алжиру

Федеральное агентство новостей /

Республика в последние годы пытается вернуть себе лидерство в вопросах Ливии и региона Сахеля. С приходом к власти нынешнего президента Алжира Абдельмаджида Теббуна страна стремится восстановить дипломатическое и военное влияние среди своих ближайших соседей.

На прошлой неделе внешнеполитическое ведомство государства возглавил Рамтан Ламамра, имеющий большой дипломатический опыт. Выступая на пресс-конференции, он заявил, что Алжир вновь начнет участвовать в разрешении африканских кризисов.

Это никоим образом не устраивает Рабат, который видит в соседе соперника за влияние в Ливии. Конференция в Марокко позволит королевству обойти конкурентов.