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Белый дом: Москва не причастна к недавней кибератаке на компанию Kaseya
Политика
Белый дом: Москва не причастна к недавней кибератаке на компанию Kaseya
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 июля. Соединенные Штаты Америки не считают, что Россия имеет отношение к недавнему киберудару на IT-компанию Kaseya. Об этом сообщили в Белом доме.

Ранее также американский лидер Джо Байден выражал неуверенность в том, что Москва причастна к прошлой хакерской атаке с использованием вируса-вымогателя, под удар которой попали минимум 20 компаний США. Однако, как заявлял глава Белого дома, в случае причастности российской стороны к кибератаке "США ответят".

"Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены", — заявлял Байден.

Запросы США по хакерским атакам на IT-компанию Kaseya ранее также опровергли в Кремле.

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