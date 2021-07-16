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Глава ЮАР назвал беспорядки в стране нападением на демократию
Весь мир
Глава ЮАР назвал беспорядки в стране нападением на демократию
facebook.com  /  @PresidencyZA

Претория, 16 июля. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что беспорядки в стране, которые произошли на фоне митингов, наносят ущерб демократии.

Рамафоса считает, что они спланированы некими заговорщиками, желающими создать волну насилия во всей республике.

Глава государства призвал жителей ЮАР выступить единым фронтом против мародеров и провокаторов.

«Вместе мы победим тех, кто стремится дестабилизировать нашу страну, кто стремится обратить вспять достигнутые нами достижения. Мы будем единым народом, объединенным против насилия, единодушным в нашей приверженности миру и верховенству закона», — заявил национальный лидер.

Ранее сообщалось о том, что тюремное заключение экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы привело к массовым демонстрациям и митингам.

Протестующие начали сжигать магазины, перекрывать трассы и даже бросать коктейли Молотова в правительственные объекты.

Полиция не смогла справиться с волной беспорядков, которая сотрясала несколько южноафриканских штатов.

В итоге власти решили мобилизовать армию для подавления митингов, а затем правительство увеличило количество военнослужащих, задействованных в спецоперации, до 25 тысяч.

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юар рамафоса
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