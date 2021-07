Министерство СМИ Эфиопии отозвало лицензию у оппозиционного издания Addis Standard

Аддис-Абеба, 16 июля. Министерство СМИ Эфиопии отозвало лицензию у оппозиционного информационного агентства Addis Standard.

Об этом стало известно после того, как сотрудники издания опубликовали пост с информацией о приостановке работы.

#Ethiopia : Public notice suspending our activities! The management of JAKENN deeply regrets and is disturbed by the decision taken today by the Ethiopian Media Authority ( @EthMediaAuth ) to recall JAKENN's recently issued media license without due explanation. pic.twitter.com/SrV6ki1MLf

Эфиопские власти довольно скептически относятся к деятельности оппозиционных СМИ. Это видно по недавним действиям силовых структур, которые задержали 12 журналистов онлайн-агентств Awlo Media и Ethio-Forum.

Впоследствии им выдвинули обвинения в сотрудничестве с террористическими группировками. Однако расследование этого дела еще не закончилось.

Давление на издание Addis Standard вызвало негодование со стороны неправительственной международной организации «Репортеры без границ». Сотрудники НКО предостерегли правительство Эфиопии от нападок на СМИ.

#Ethiopia????????: RSF has requested official clarifications from @EthMediaAuth after @addisstandard got suspended in a very untransparent way effective today. Jailing journalists arbitrarily is enough, authorities should refrain from further press freedom attacks against the media ! pic.twitter.com/iQA41k5HPt