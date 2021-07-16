Мурашко назвал условие для вызова врача после вакцинации от COVID-19

Москва, 16 июля. Обращаться за медицинской помощью после прививки от коронавируса необходимо в случае, если температура тела остается повышенной дольше 36 часов.

Обращение к врачу должно быть обязательным, если температура остается повышенной в течение 24–36 часов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мишустин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1». Важно обращать внимание, как быстро увеличиваются показатели.

«В случае […] если температура сохраняется более 24–36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», — заявил Мишустин.

Он ранее сообщил об увеличении темпов вакцинации от коронавируса. В сутки прививаются до миллиона человек.