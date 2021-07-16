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Егор Крид выпустил новый рэп-альбом Pussy Boy
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил новый рэп-альбом Pussy Boy
vk.com  /  Егор Крид

Москва, 16 июля. Популярный певец Егор Крид выпустил свой первый рэп-альбом. Пластинка под названием Pussy Boy доступна на музыкальных сервисах.

О выходе альбома Крид объявил на своей странице в Instagram. По словам рэпера, его четвертая пластинка заняла первое место на Apple Music, а в соцсети «ВКонтакте» ее послушали более 3,5 миллиона раз за несколько часов после публикации.

«Просто кайфую от происходящего!» — написал музыкант.

В новый альбом Крида вошли его совместные треки с OG Buda, blago white, MAYOT и SODA LUV. Кроме того, на пластинке можно услышать композицию музыканта «Автомат», записанную вместе с рэпером Гуфом. Всего Крид включил в альбом десять треков.

Рэпер ранее запустил собственное YouTube-шоу Egor Kids, ориентированное на юных зрителей. В первом эпизоде Крид принял участие в спортивном челлендже.

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музыка альбом рэпер крид
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