Сотрудники таможни ЦАР поблагодарили россиян за помощь в борьбе с контрабандой

Банги, 16 июля. Заместитель генерального директора главного таможенного управления Даниэль Нгереми прокомментировал видео, на котором российские инструкторы помогают центральноафриканцам досматривать грузы миротворцев ООН на границе.

Журналисты местного издания Ndjoni Sango спросили эксперта о том, почему россияне оказывают поддержку пограничному контролю республики.

Нгереми ответил, что специалисты из РФ обладают достаточными знаниями и обширным опытом, чтобы научить таможенную службу методам борьбы с контрабандой и коррупцией.

«Россияне приехали к нам, чтобы помочь улучшить методы борьбы с контрабандой на пограничных пунктах», — объяснил сотрудник ведомства.

Кроме того, он напомнил, что министерство финансов и бюджета официально подписало соглашение с Россией об обмене опыта в этой сфере. Нгереми уточнил, что отечественные инструкторы не занимаются досмотром автомобилей МИНУСКА самостоятельно, они лишь консультируют центральноафриканских таможенников касательно способов эффективной проверки грузов и помогают проверять документацию.

«Российские эксперты не обыскивают транспортные средства ООН. Они только наблюдают за процессом, консультируют нас и проверяют документы сотрудников МИНУСКА», — дополнил спикер.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Он пожаловался на то, что зачастую вес перевозимого груза миротворцами превышает норму. Это наносит ущерб дорожному покрытию, которое не выдерживает подобной тяжести.

Ранее сообщалось, что таможня ЦАР оштрафовала сотрудников МИНУСКА на миллион долларов за то, что они попытались незаконно провезти в страну автомобильные запчасти. При этом представители пограничного контроля заявили, что члены миротворческой миссии зачастую не указывают многие позиции товаров, транспортируемых в республику, чтобы сэкономить на выплате пошлины.