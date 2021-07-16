В СМИ рассказали о подготовке крейсера «Маршал Устинов» к главному параду ВМФ РФ

Санкт-Петербург, 16 июля. Моряки Северного флота готовят ракетный крейсер «Маршал Устинов» к главному военно-морскому параду ВМФ РФ.

Журналистам удалось побывать на борту гигантского ракетного крейсера, который в настоящее время находится в акватории Финского залива. Специально к параду корабль приводят в порядок. По словам членов экипажа, чтобы обновить одну площадку для палубного вертолета Ка-27, понадобилось 25 литров краски.

При этом «Маршал Устинов» является носителем грозного вооружения, среди которого артиллерийская установка АК-130, способная поражать любые морские и воздушные цели. Дальность полета снарядов достигает 30 километров. Кромет того, крейсер вооружен противокорабельным ракетным комплексом «Вулкан», а также зенитными ракетными установками С-300Ф «Форт» и «Оса-М».

Стоит отметить, что главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ РФ состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. В мероприятии примут участие более 30 боевых кораблей, судов, катеров и подводных лодок ВМФ России. Ожидается, что в смотре также примут участие бриги, шхуны и барк «Седов».