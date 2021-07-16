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Ани Лорак рассказала, как ограничивает себя в еде перед концертами
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала, как ограничивает себя в еде перед концертами
instagram.com  /  @anilorak

Москва, 16 июля. Известная певица Ани Лорак призналась, что не следует определенной жесткой диете. Звезда отказывается от любимых блюд, в том числе жареной картошки, только перед выступлениями.

Лорак регулярно получает массу восхищенных комментариев от поклонников. Фанаты в комментариях указывают на пикантные формы артистки — тонкую талию и роскошные бедра. По словам певицы, над своим телом она работает в спортзале, ведь следовать жестким ограничениям в еде ей не нравится. Она объяснила, что постоянно придерживается режима дробного питания и старается пить как можно больше просто воды.

«Могу иногда съесть и жареную картошку, и вкусные кутабы с сыром и мясом», — призналась Ани Лорак в интервью «Антенне-Телесемь».

Прощается с любимыми блюдами звезда только перед концертами и важными съемками. Чтобы быстро сбросить пару лишних килограммов, артистка отказывается от сладкого и мучного, а также контролирует время последнего приема пищи.

Ани Лорак отметила, что ограничения негативно сказываются на физическом и психологическом состояниях, поэтому она долго не сидит на диетах. Певица ищет баланс между своими желаниями и тем, что правильно. Похоже, это и есть секрет красоты Лорак, ведь она регулярно оказывается в списках красивейших женщин России.

Исполнительница не так давно в программе Бориса Корчевникова намекнула на домогательства со стороны Константина Меладзе. Сам продюсер не стал комментировать обвинения Лорак, зато эмоционально отреагировал на слова его брат Валерий Меладзе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ани Лорак рассказала, как ограничивает себя в еде перед концертами
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