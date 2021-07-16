В ООН призвали страны оказать сотрудничество в деле MH17

Нью-Йорк, 16 июля. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны сотрудничать в расследовании крушения малайзийского «боинга» рейса MH17. Об этом сообщил зампредставителя генсека Фархан Хак.

По его словам, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в очередной раз обратился к государствам — участникам ООН по трагедии. Гутерреш призвал страны в полной мере оказать сотрудничество для установления ответственности и справедливости во имя тех, кто погиб в результате трагедии. Хак также напомнил, что 17 июля исполнится семь лет со дня крушения малайзийского «боинга».

Ранее стало известно, что голландский суд отложил слушания по делу MH17. Они приостановлены до 6 сентября 2021 года. В ходе процесса дадут возможность выступить родственникам погибших.