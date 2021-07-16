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Сервис HBO Max разрабатывает анимационные проекты по «Игре престолов»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 21:01
Общество
Сервис HBO Max разрабатывает анимационные проекты по «Игре престолов»
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Лос-Анджелес, 16 июля. Видеосервис HBO Max разрабатывает два новых анимационных проекта по вселенной культового проекта «Игра престолов». Оба они не будут касаться основного сюжета.

Действие одного из проектов будет проходить в области Йи Ти, которая расположена на Востоке недалеко от Эссоса. Эта часть вселенной никогда не упоминалась в оригинальной серии. О ней автор писал под вдохновением от имперского Китая.

Издание The Hollywood Reporter отмечает, что еще один проект может быть посвящен Блошиному концу — самому бедному району Королевской гавани. Однако известно, что разработку этого спин-оффа временно приостановили.

Из огромного количества проектов по культовому сериалу активнее всего разрабатывается «Дом драконов», основанный на книге американского писателя Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Уже известен каст и активно ведутся съемки.

В одном из своих интервью глава HBO Кейси Блойс подтвердил, что сервис разрабатывает одновременно несколько фантазийных проектов по вселенной. Однако окончательные решения по ним будут приниматься лишь при наличии хорошего сценария.

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