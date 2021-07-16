Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 21:54
21:49
Общество
Фильм Коваленко «Разжимая кулаки» выиграл в категории «Особый взгляд» в Каннах
21:48
Весь мир
Марокко намерено взяться за урегулирование ливийского кризиса
21:43
Весь мир
Представители ЭСЦАГ поддержали политический курс президента ЦАР
21:41
Общество
Начальник УТ МВД инициировал служебную проверку командира роты ППС в Москве
21:36
Общество
Собянин отчитался о темпах вакцинации среди учителей и медиков в Москве
21:35
Политика
Белый дом: Москва не причастна к недавней кибератаке на компанию Kaseya
21:30
Общество
Девочка из Новороссийска зарабатывает на лечение вязанием пледов
21:26
Общество
Мурашко назвал условие для вызова врача после вакцинации от COVID-19
21:26
Спорт
Федун предложил кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу
21:20
Энциклопедия ФАН
В отпуск вне очереди: берем несколько дней за свой счет
Все новости

Продажи новых автомобилей Lada резко сократились в Европе
Общество
Продажи новых автомобилей Lada резко сократились в Европе
lada.ru  /  LADA

Москва, 16 июля. Автомобили Lada перестали пользоваться спросом у европейских покупателей. За первое полугодие продажи сократились на 35,4% в сравнении с показателями за предыдущий год.

Дилеры за шесть месяцев этого года смогли продать только 741 автомобиль марки Lada, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА). Спрос на российские машины резко упал. Так, например, за аналогичный период в 2020 году европейцы купили 1147 моделей Lada.

Эксперты отмечают, что резкий обвал продаж в Европе наблюдается уже второй месяц. В июне было продано 126 машин российского производителя. Тогда Lada оказалась на последнем месте по продажам на европейском рынке. Российскую марку опередил даже ее главный конкурент в Европе — французская компания Alpine, которая является подразделение Renault. В начале лета автомобили марки предпочли 237 человек.

Если в Европе дела российской компании обстоят не очень хорошо, то на Украине автомобили Lada пользуются хорошим спросом. Объем продаж на местном рынке в первой половине текущего года увеличился и составил 909 новых экземпляров.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Продажи новых автомобилей Lada резко сократились в Европе
автомобили lada авто европа машины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru