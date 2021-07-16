Продажи новых автомобилей Lada резко сократились в Европе

Москва, 16 июля. Автомобили Lada перестали пользоваться спросом у европейских покупателей. За первое полугодие продажи сократились на 35,4% в сравнении с показателями за предыдущий год.

Дилеры за шесть месяцев этого года смогли продать только 741 автомобиль марки Lada, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА). Спрос на российские машины резко упал. Так, например, за аналогичный период в 2020 году европейцы купили 1147 моделей Lada.

Эксперты отмечают, что резкий обвал продаж в Европе наблюдается уже второй месяц. В июне было продано 126 машин российского производителя. Тогда Lada оказалась на последнем месте по продажам на европейском рынке. Российскую марку опередил даже ее главный конкурент в Европе — французская компания Alpine, которая является подразделение Renault. В начале лета автомобили марки предпочли 237 человек.

Если в Европе дела российской компании обстоят не очень хорошо, то на Украине автомобили Lada пользуются хорошим спросом. Объем продаж на местном рынке в первой половине текущего года увеличился и составил 909 новых экземпляров.