Банги, 16 июля. Российская гуманитарная миссия продолжила раздачу продуктовых наборов в центральноафриканских провинциальных городах.

На этот раз жители Писсы, Беренго, Боссангоа, Богуила, Батангафо, Нана-Бакасса, Пауа получили гуманитарную помощь. Центральноафриканцы испытывают реальную нужду в продовольствии.

Долгое время население страны находилось под гнетом боевиков «Коалиции патриотов за перемены», которые грабили и убивали мирных жителей, что спровоцировало продовольственный кризис. Однако после того, как обученные российскими инструкторами бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) освободили территории государства, люди обрели надежду на светлое будущее.

Жители Центральноафриканской Республики обрадовались продуктовым наборам, в состав которых вошли мука, масло, сахар, соль. Для некоторых они являются единственной возможностью прокормить членов семьи или самого себя, чтобы выжить.

Это не первый и, как ожидается, не последний случай раздачи продовольственных наборов. Ранее население девяти городов получило продукты питания от россиян.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Центральноафриканцы поблагодарили представителей миссии и заявили, что Россия является надежным союзником.

Также российский бизнесмен Евгений Пригожин отправил жителям африканской страны гуманитарную помощь. Более 2000 нуждающихся граждан стали обладателями пайков.

Церемония раздачи продовольствия состоялась возле здания местной администрации. Даже советник мэра Мартьяль Болого поприветствовал благотворительную акцию, организованную Пригожиным.

«Я рад этому как представитель народа. Такой жест имеет огромное значение. Он подчеркивает плодотворное сотрудничество и дружественные отношения между ЦАР и Россией. Этот шаг особенно важен, учитывая недавний кризис в нашей стране», — подчеркнул местный чиновник.

Центральноафриканцы также оценили щедрый подарок отечественного предпринимателя. Многие назвали Пригожина русским братом и поблагодарили за то, что он и Россия не оставили население в беде.

«Спасибо бизнесмену Пригожину! Он помог нашей стране, нашему кварталу. Спасибо за мир», — заявил мужчина. «Спасибо господину Пригожину за эту помощь. Спасибо России за поддержку нашего президента Туадера», — сказал другой гражданин ЦАР.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Уже к 25 июня жители всех столичных районов получили гуманитарную помощь от бизнесмена. Представители российской миссии раздали более 20 тонн продуктов.

«Мы выражаем огромную благодарность Евгению Пригожину и России за то, что они спасают нас от голода», — рассказал горожанин.

Местные журналисты также не оставили без внимания подобные благотворительные акции и поблагодарили россиян за оказанную помощь.