Власти Турции объявили о создании Института изучения геноцида

Анкара, 16 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о создании Института изучения геноцида при Стамбульском университете.

Сообщается, что в его работе примут участие местные и иностранные специалисты. Основной задачей организации будет расследование преступлений против человечности в различных странах.

Ранее дипломаты и ученые ряда государств и неправительственных правозащитных организаций, преимущественно из Турции и Азербайджана, заявили о создании комиссии, которая займется расследованием военных преступлений Армении «на оккупированных территориях, включая сообщения о применениях оперативно-тактических ракет и реактивных систем залпового огня против мирных жителей».

Academics have reacted with alarm after Turkey announced plans to set up a research institute that dismisses the Armenian genocide as “baseless”.https://t.co/VSgNDsqyFY — Times Higher Education (@timeshighered) July 10, 2021

Примечательно, что сама Анкара при этом категорически отрицает геноцид армян 1915 года, осуществлявшийся руководством Османской империи, и крайне болезненно реагирует на осуждение массового истребления армян со стороны западных государств. На сегодняшний день факт геноцида признали более 30 стран мира, включая США, глава которых выступил с соответствующим заявлением в начале текущего года.

President Biden became the first US president to acknowledge the killing of more than a million Armenians by Ottoman Turks more than a century ago as genocide, a move that could complicate an already strained relationship between the US and Turkey. https://t.co/79J5LYHcBj — NBC News (@NBCNews) April 24, 2021

По различным оценкам, всего в период с 1915 по 1923 год было убито от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян, при этом преследования сопровождались уничтожением имущества, культурных и религиозных ценностей, включая церкви, памятники и жилые дома районов проживания армянского населения империи.