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Власти Турции объявили о создании Института изучения геноцида
Весь мир
Власти Турции объявили о создании Института изучения геноцида
ТАСС  /  ZUMA Wire

Анкара, 16 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о создании Института изучения геноцида при Стамбульском университете.

Сообщается, что в его работе примут участие местные и иностранные специалисты. Основной задачей организации будет расследование преступлений против человечности в различных странах.

Ранее дипломаты и ученые ряда государств и неправительственных правозащитных организаций, преимущественно из Турции и Азербайджана, заявили о создании комиссии, которая займется расследованием военных преступлений Армении «на оккупированных территориях, включая сообщения о применениях оперативно-тактических ракет и реактивных систем залпового огня против мирных жителей».

Примечательно, что сама Анкара при этом категорически отрицает геноцид армян 1915 года, осуществлявшийся руководством Османской империи, и крайне болезненно реагирует на осуждение массового истребления армян со стороны западных государств. На сегодняшний день факт геноцида признали более 30 стран мира, включая США, глава которых выступил с соответствующим заявлением в начале текущего года.

По различным оценкам, всего в период с 1915 по 1923 год было убито от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян, при этом преследования сопровождались уничтожением имущества, культурных и религиозных ценностей, включая церкви, памятники и жилые дома районов проживания армянского населения империи.

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