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Экипажи истребителей ЦВО отработали воздушную дозаправку в Восточной Сибири
Армия
Экипажи истребителей ЦВО отработали воздушную дозаправку в Восточной Сибири
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Иркутск, 16 июля. Авиационная дивизия Центрального военного округа (ЦВО) приступила к летно-тактическим учениям экипажей истребителей МиГ-31БМ, Су-24МР и Су-34 в Восточной Сибири.

Согласно информации, летчики истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ осуществили воздушную дозаправку топливом от авиатанкера Ил-78, что является одним из сложнейших элементов летной подготовки, который выполняется на высоте до 8000 метров. Об этом информируют в Минобороны РФ.

Летно-тактические маневры на дозаправку топливом в воздухе завершатся в конце следующей недели. К учениям привлечено более 300 военнослужащих из числа летного состава, около 30 самолетов МиГ-31БМ, Су-34 и Су-24МР, а также топливозаправщик Ил-78.

Ранее сообщалось, что смешанная авиадивизия ЦВО получит новейшие истребители-бомбардировщики Су-34М и перехватчики МиГ-31БМ. Работы по перевооружению хотят выполнить в ближайшие годы.

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