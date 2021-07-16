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Народная милиция ЛНР обнаружила новую технику ВСУ в жилых районах Донбасса
Армия
Народная милиция ЛНР обнаружила новую технику ВСУ в жилых районах Донбасса
mil.gov.ua  /  Пресс-служба ВСУ

Луганск, 16 июля. Украинские военные за неделю разместили в Донбассе 14 новых единиц военной техники. Об этом заявил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

По информации разведки НМ ЛНР, боевая техника была обнаружена в жилых массивах восьми населенных пунктов, которые находятся под контролем Киева.

Как рассказал Лещенко, военнослужащие украинской армии разместили в прифронтовых поселках ракетный комплекс «Стрела-10», зенитную установку, бронетранспортер, боевую бронированную машину, инженерную машину, пять БРДМ и четыре БМП Он подчеркнул, что данные действия являются нарушением мер по обеспечению режима прекращения огня.

Ранее в ЛНР сообщали, что подразделения Вооруженных сил Украины открыли минометный огонь по поселку Санжаровка. В общей сложности восемь мин калибра 120 миллиметров.

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