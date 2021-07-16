Тысячи бежавших от войны с боевиками жителей ЦАР вернулись в город Бирао

Банги, 16 июля. Представители мэрии центральноафриканского города Бирао подтвердили информацию о возвращении тысячи беженцев в республику.

Чиновники заявили, что около 1200 центральноафриканцев разместились в этом населенном пункте, еще 2000 граждан расположились в периферийных деревнях. Беженцы рассказывают, что они покинули страну из-за войны с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены». Потерпевшие с ужасом вспоминают о бесчинствах бандформирований.

Тогда многие уехали в Судан и временно поселились там. Однако, по их словам, привыкнуть к другому государству не получилось. Оставалось лишь мечтать о возвращении на родину. Несмотря на то, что самое тяжелое время для центральноафриканцев прошло, некоторым беженцам оказалось некуда идти, так как их дома сожгли радикалы.

«Я вернулась в Бирао, когда наступил мир. Люди постепенно приезжают в город. Из-за отсутствия жилья мне пришлось поселиться недалеко от базы ООН. С тех пор мы находимся здесь, так как нам некуда идти. Наш дом сожгли боевики, все разграблено», — посетовала мать троих детей, которая приехала из Судана.

Однако местные власти пообещали найти жилища для вернувшихся жителей ЦАР. Также члены правительства поддержали идею об оказании помощи беженцам.

Победа над бандформированиями стала возможной во многом благодаря российским инструкторам, которые занимаются обучением бойцов национальной армии. Сегодня Вооруженные силы ЦАР (FACA) считаются одними из самых мощных на континенте.